Χρηματιστήριο: Στις 2.086,17 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,65%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.090 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.086,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,65%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 71,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,66%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,35%), του ΟΛΠ (+1,40%) και της Viohalco (+0,61%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-1,87%), της Elvalhalcor (-1,67%), της Aktor (-1,60%) και της Metlen (-1,38%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Πειραιώς διακινώντας 8.626.365 και 1.139.643 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Intralot με 8,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 8,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 43 μετοχές, 64 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (+8,26%) και Ίλυδα (+4,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Minerva (-3,90%) και Αφοί Κορδέλλου (-3,49%).