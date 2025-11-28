Χρηματιστήριο: Άνοιγμα με πτώση στη σημερινή συνεδρίαση – Στις 2.094,07 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω οριακών μεταβολών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.094,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,27%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,85 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+0,70%), του ΟΛΠ (+0,63%), του ΟΠΑΠ (+0,40%) και της Jumbo (+0,37%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (-0,79%), της Aktor (-0,75%), της Coca Cola HBC (-0,69%) και της Optima Bank (-0,64%).

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 35 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+8,26%) και Mevaco (+2,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-2,11%) και Fais Group (-1,17%).