Χρηματιστήριο: Στις 2.026,25 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,40%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.030 μονάδες, εν μέσω πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.026,25 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,40%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 101,83 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,10%), της Eurobank (+0,79%), της Jumbo (+0,76%) και της ΔΕΗ (+0,58%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,99%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,93%), της Aegean Airlines (-1,91%) και της Elvalhalcor (-1,68%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.680.730 και 2.363.199 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 13,35 εκατ. ευρώ και η Alpha bank με 12,93 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 25 μετοχές, 82 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mevaco (+13,87%) και Κέκροψ (+6,85%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (-8,13%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-7,07%).