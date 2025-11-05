Χρηματιστήριο: Στις 2.005,27 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,41%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επανήλθε πάνω από τα επίπεδα των 2.000 μονάδων, τα οποία είχε απωλέσει αρχικά, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.005,27 μονάδες σημειώνοντας πτώση κατά 0,41%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.996,54 μονάδες (-0,85%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 96,13 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+2,58%), της Coca Cola HBC (+1,74%) και του ΟΛΠ (+0,70%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,94%), της Jumbo (-1,72%), της ΕΥΔΑΠ (-1,32%) και της Alpha Bank (-1,04%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 2.563.821 και 1.707.321 μετοχές, αντιστοίχως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν ο ΟΠΑΠ με 12,65 εκατ. ευρώ και Πειραιώς με 11,03 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 69 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+8,82%) και Τρία ‘Αλφα(κ) (+4,32%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: παϊρης (-3,41%) και Λανακάμ(κ) (-2,56%).