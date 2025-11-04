Χρηματιστήριο: Στις 2.006,78 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,84%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται λίγο υψηλότερα από τα επίπεδα των 2.000 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.006,78 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,84%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,73 μονάδες (-1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 104,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,41%), της ΕΥΔΑΠ (+1,04%) και της ΔΕΗ (+1,02%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,34%), της Alpha Bank (-2,26%), της Viohalco (-1,71%) και της Eurobank (-1,64%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 5.084.951 και 2.194.474 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 12,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 95 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Doppler (+4,64%) και Ιντερτέκ (+1,91%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-14,47%) και Λεβεντέρης(π) (-5,00%).