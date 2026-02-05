Χρηματιστήριο: Πτωτικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Σταθερές οι τιμές στις Ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Η αγορά διορθώνει μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 3,98%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.381,09 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,08%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 32,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+2,02%) και των ΕΛΠΕ (+0,75%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-1,91%), της Alpha Bank (-1,88%), της ΔΕΗ (-1,56%) και του ΟΠΑΠ (-1,39%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 56 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+10,00%) και Lamda Development (+2,02%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα (-3,70%) και Μουζάκης(Κ) (-3,28%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταθερές οι τιμές στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Αμετάβλητες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών και την επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 618,25 μονάδες στις 10:17 ώρα Ελλάδας, παραμένοντας κοντά στα υψηλά επίπεδα ρεκόρ στα οποία ανήλθε χθες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετοχή της BNP Paribas σημείωσε άλμα 4,1% αφού η μεγαλύτερη τράπεζα της ευρωζώνης βάσει ενεργητικού ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο.

Η μετοχή της Shell σημείωσε πτώση 1,6% αφού τα καθαρά κέρδη τετάρτου τριμήνου του βρετανικού πετρελαϊκού κολοσσού δεν επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις της αγοράς.