Χρηματιστήριο: Οριακή πτώση 0,06% στο άνοιγμα – Στις 2.204,97 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Περιορισμένες μεταβολές σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.204,97 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,38%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,33%) και της Τιτάν (+1,09%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,45%), της Elvalhalcor (-0,85%) και της Κύπρου (-0,48%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 37 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+2,93%) και Κέκροψ (+1,93%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Medicon (-3,33%) και Γενική Εμπορίου (-3,32%).