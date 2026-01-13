Χρηματιστήριο: Στις 2.202,77 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,37%
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 146,39 εκατ. ευρώ
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να διορθώνει μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,62%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.202,77 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,37%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 146,39 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,79%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,79%), της Τιτάν (+0,92%) και της Metlen (+0,33%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-2,86%), της Aktor (-2,36%), της ΔΕΗ (-1,57%), της Motor Oil (-1,42%) και του ΟΛΠ (-1,36%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 4.312.222 και 4.141.859 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 33,41 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,34 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 78 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (+2,79%) και Elinoil (+2,38%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (-9,72%) και Ξυλεμπορία(π) (-5,80%).
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις