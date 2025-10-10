Χρηματιστήριο: Μικτές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Υποτονικές οι ευρωπαικές αγορές

Μικτές τάσεις επικρατούν στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με τον κυριότερο δείκτη της αγοράς να εμφανίζει οριακές μεταβολές, εκατέρωθεν του χθεσινού “κλεισίματος”.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 11:00 στις 2.098,14 μονάδες παρουσιάδες θετική μεταβολή μόνον +0,09 ακέραιων μονάδων ή 0,00%.

Και τούτο μετά από συναλλαγές ύψους 13,37 εκατ. ευρώ επί 3,6 εκατ. τεμαχίων μετοχών που “άλλαξαν χέρια”.

Συνολικά, εκ των 103 μετοχικών τίτλων που έχουν κινηθεί έως τώρα, οι 65 καταγράφουν κέρδη και οι 31 ζημίες ενώ 7 δεν παρουσιάζουν μεταβολής έναντι του χθεσινού επιπέδου διαμόρφωσής τους.

Εκ των κλαδικών δεικτών, ο “Βαρύς” FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως καταγράφει απώλειες 0,13%, ο δείκτης FTSEM κέρδη 1,21% και ο δείκτης των τραπεζών απώλειες -0,49%.

Τη σημαντικότερη άνοδο καταγράφει η μετοχή της Performance Technologies με 8,03%, την οποία ακολουθεί η Κλωστ. Ναυπάκτου με κέρδη 6,25% και η ΛΑΝΑΚΑΜ με 5,52%.

Στον αντίποδα τις σημαντικότερες απώλειες σημειώνει ο τίτλος της Αφοι Κορδελλού με -5,74%, ακολουθεί της ΝΑΚΑΣ με -3,03% και της ΕΛΒΕ με πτώση -2,61%.

Υποτονικό το κλίμα στα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αμετάβλητες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα καθώς οι απώλειες στον ιατροφαρμακευτικό κλάδο αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη των τραπεζών και των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν σταθερός στις 571,2 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς την τρίτη συνεχή εβδομάδα κερδών.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύθηκαν κατά 0,9% και οι τραπεζικές μετοχές σημείωσαν νωρίτερα άνοδο 0,5%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του ιατροφαρμακευτικού κλάδου υποχώρησαν κατά 0,5% στην έναρξη της συνεδρίασης.