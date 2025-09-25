Χρηματιστήριο: Με πτωτικές τάσεις άνοιξε η σημερινή συνεδρίαση – Στο κόκκινο οι ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά διορθώνει μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 2,28%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.048,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,84%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,67%), της Aegean Airlines (+0,49%) και του ΔΑΑ (+0,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-3,32%), της ΕΥΔΑΠ (-1,69%), της Πειραιώς (-1,39%) και της Εθνικής (-1,02%).

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 48 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Άβαξ (+3,21%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΑΔΜΗΕ (-6,35%) και Jumbo (-3,32%).

Στο… κόκκινο τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εταιρίες του κλάδου υγείας και τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,5% στις 551,3 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας.

Τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια κινούνταν πτωτικά, με το γερμανικό δείκτη των blue-chips και τον βρετανικό FTSE 100 να υποχωρούν κατά 0,4%.