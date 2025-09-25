iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Με πτωτικές τάσεις άνοιξε η σημερινή συνεδρίαση – Στο κόκκινο οι ευρωπαϊκές αγορές

Στις 2.048,07 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά διορθώνει μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 2,28%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.048,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,84%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,73%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,67%), της Aegean Airlines (+0,49%) και του ΔΑΑ (+0,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-3,32%), της ΕΥΔΑΠ (-1,69%), της Πειραιώς (-1,39%) και της Εθνικής (-1,02%).

Ανοδικά κινούνται 29 μετοχές, 48 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Άβαξ (+3,21%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+2,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΑΔΜΗΕ (-6,35%) και Jumbo (-3,32%).

Στο… κόκκινο τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις εταιρίες του κλάδου υγείας και τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,5% στις 551,3 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας.

Τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια κινούνταν πτωτικά, με το γερμανικό δείκτη των blue-chips και τον βρετανικό FTSE 100 να υποχωρούν κατά 0,4%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

