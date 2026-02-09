Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 1,43%, στα 405,07 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, παρά την αρχική ανοδική κίνηση, με την αγορά να κινείται σε πτωτική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της Metlen και του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.328,46 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,43%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.380,89 μονάδες (+0,78%) και κατώτερη τιμή στις 2.311,57 μονάδες (-2,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 405,07εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.317.101 μετοχές.

Σε πακέτα διακινήθηκαν 67,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,9 εκατ. αφορούν σε πακέτα του 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, το οποίο πωλήθηκε σε διάφορους σημαντικούς επενδυτές έναντι 4,7 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+1,70%), της Τιτάν (+1,46%), της Viohalco (+0,94%), της Optima Bank (+0,83%) και της Aktor (+0,71%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-5,515), Metlen (-3,90%), του ΟΠΑΠ (-2,85%), της Εθνικής (-2,26%) και της Κύπρου (-1,63%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.313.944 και 7.846.347 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 78,32 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 52,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 74 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,66%) και Εκτέρ (+5,13%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Alpha Bank (-5,51%) και EINS (-4,81%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,2800 +0,71%

ΚΥΠΡΟΥ:9,6400 -1,63%

METLEN:37,0000 -3,90%

OPTIMA:9,7400 +0,83%

ΤΙΤΑΝ: 55,5000 +1,46%

ALPHA BANK: 4,1860 -5,51%

AEGEAN AIRLINES: 14,8800 -0,80%

VIOHALCO: 12,8200 +0,94%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,3800 -0,11%

ΔΑΑ:11,4000 -0,09%

ΔΕΗ: 19,5500 -1,51%

COCA COLA HBC:49,1400 -0,89%

ΕΛΠΕ: 9,2950 -0,48%

ELVALHALCOR: 4,8700 -1,42%

ΕΘΝΙΚΗ:14,9050 -2,26%

ΕΥΔΑΠ: 7,3500 +0,27%

EUROBANK: 4,1460 -0,93%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4200 -1,07%

MOTOR OIL: 36,3600 +0,17%

JUMBO: 25,7600 -0,92%

ΟΛΠ:39,4500 -0,50%

ΟΠΑΠ: 17,0500 -2,85%

ΟΤΕ: 16,3900 +0,24%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7200 -1,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3400 +1,70%