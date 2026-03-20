Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,60%, στα 491,61 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, η οποία χαρακτηρίστηκε από έντονη νευρικότητα. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση διακρίθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Metlen, του ΟΠΑΠ και της Lamda, ενώ πιέστηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα της ημέρας, στις 2.064,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,60%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.111,90 μονάδες (+1,67%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 3,18%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί 9,34%, ενώ από τις αρχές του 2026 υποχωρεί σε ποσοστό 2,64%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 491,61 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 88.412.277 μετοχές.

Η αύξηση του τζίρου οφείλεται στην αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων λόγω των αλλαγών στους δείκτες της FTSE Russell και της STOXX.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,87%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,86%), Metlen (+2,49%), της ΔΕΗ (+2,41%), του ΟΠΑΠ (+2,12%), της Τιτάν (+1,93%), του ΔΑΑ (+1,05%) και της Aegean Airlines (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-3,58%), της Σαράντης (-3,42%), της Coca Cola HBC (-2,53%), της Eurobank (-1,86%) και της Alpha Bank (-1,62%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 38.581.749 και 12.609.823 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 119,69 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 79,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 57 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Crediabank (+12,18%) και Δάιος Πλαστικά (+8,65%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-5,88%) και Quest Συμμετοχών (-5,82%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,2000 -0,97%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,5400 +0,23%

METLEN: 35,4600 +2,49%

OPTIMA: 8,2400 -0,24%

ΤΙΤΑΝ: 44,8500 +1,93%

ALPHA BANK: 3,09000 -1,62%

AEGEAN AIRLINES: 12,0000 +1,01%

VIOHALCO: 12,9000 -1,07%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,7200 +0,48%

ΔΑΑ: 10,5400 +1,05%

ΔΕΗ: 18,2800 +2,41%

COCA COLA HBC: 48,4800 -2,53%

ΕΛΠΕ: 9,9800 -1,29%

ELVALHALCOR: 3,5000 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6000 +0,40%

ΕΥΔΑΠ: 9,1500 -0,97%

EUROBANK: 3,3220 -1,86%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1200 +2,86%

MOTOR OIL: 39,1200 -0,56%

JUMBO: 22,9800 -0,52%

ΟΛΠ: 36,1000 -0,14%

ΟΠΑΠ: 14,4600 +2,12%

ΟΤΕ: 16,4800 -1,26%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8500 -3,58%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5600 -3,42%