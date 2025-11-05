Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Κέρδη στη Wall Street με άνοδο Dow Jones, Nasdaq και S&P 500

Οι μετοχές ενισχύθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για την απασχόληση

Χρηματιστήριο: Κέρδη στη Wall Street με άνοδο Dow Jones, Nasdaq και S&P 500
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της δημοσιοποίησης νέων στοιχείων για την απασχόληση και αφού μετριάστηκαν οι ανησυχίες επενδυτών για τυχόν διογκωμένες αποτιμήσεις μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 225,76 μονάδων (+0,48%), στις 47.311 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 151,16 μονάδων (+0,65%), στις 23.499,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 24,74 μονάδων (+0,37%), στις 6.840,20 μονάδες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ