Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 1,14% – Στα 118,96 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω αναταράξεων στις ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.053,08 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,14%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.049,59 μονάδες (-1,31%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 188,96 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.830.208 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,44%), της Viohalco (+2,18%) και της Coca Cola HBC (+0,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,76%), της Κύπρου (-2,50%), της ΕΥΔΑΠ (-2,29%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,21%) και των ΕΛΠΕ (-2,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 7.419.948 και 5.939.658 μετοχές, αντιστοίχως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 28,95 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 27 μετοχές, 76 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παϊρης (+6,12%) και Ίλυδα (+5,05%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-6,73%) και Λεβεντέρης(π) (-5,45%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,9000 +0,23%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΠΡΟΥ:7,8000 -2,50%

METLEN:46,5000 -1,69%

OPTIMA:8,7800 -0,23%

ΤΙΤΑΝ: 36,5500 -0,14%

ALPHA BANK: 3,7000 -1,33%

AEGEAN AIRLINES: 13,3400 -1,33%

VIOHALCO: 7,9700 +2,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,1000 -2,21%

ΔΑΑ:10,0800 -0,49%

ΔΕΗ: 14,0600 -0,50%

COCA COLA HBC:38,5000 +0,52%

ΕΛΠΕ: 8,2650 -2,19%

ELVALHALCOR: 3,0600 +4,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0700 -1,25%

ΕΥΔΑΠ: 6,4000 -2,29%

EUROBANK: 3,4820 -0,97%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,7000 -1,66%

MOTOR OIL: 26,0400 +0,15%

JUMBO: 28,9000 -0,69%

ΟΛΠ:42,5000 -1,28%

ΟΠΑΠ: 19,9000 -1,00%

ΟΤΕ: 15,7400 -1,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2600 -2,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,000 -1,22%