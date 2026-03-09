Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,94% – Στα 394,48 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο κατά την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, στον απόηχο της εκτόξευσης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Όμως η αγορά «αναδύθηκε» από τα χαμηλά της ημέρας (2.036 μονάδες -4,04%), περιόρισε σημαντικά τις αρχικές απώλειες, κλείνοντας πάνω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.102,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,94%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 394,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.643.400 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Metlen (+3,14%), της Motor Oil (+3,00%), του ΟΠΑΠ (+1,93%), των ΕΛΠΕ (+0,95%) και της Εθνικής (+0,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,67%), της Viohalco (-4,64%), της Optima Bank (-3,98%), της Κύπρου (-3,67%), του ΟΛΠ (-3,20%), της Σαράντης (-3,20%) και της Titan (-3,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 17.211.624 και 12.809.942 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 61,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 59,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 93 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Dimand (+3,25%) και Austriacard (+3,23%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy (-6,65%) και Μοτοδυναμική (-5,08%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2800 -2,10%

ΚΥΠΡΟΥ:8,4000 -3,67%

METLEN:35,4600 +3,14%

OPTIMA:8,2000 -3,98%

ΤΙΤΑΝ: 45,1000 -3,01%

ALPHA BANK: 3,3510 -2,39%

AEGEAN AIRLINES: 11,4000 -1,55%

VIOHALCO: 13,1600 -4,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,7400 -2,15%

ΔΑΑ:10,2900 -0,48%

ΔΕΗ: 17,1500 -0,87%

COCA COLA HBC:51,9000 -0,38%

ΕΛΠΕ: 9,0600 +0,95%

ELVALHALCOR: 3,7800 -4,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9600 +0,08%

ΕΥΔΑΠ: 8,4400 -0,12%

EUROBANK: 3,5190 -1,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2700 -2,03%

MOTOR OIL: 37,8000 +3,00%

JUMBO: 23,1000 -0,60%

ΟΛΠ:36,3000 -3,20%

ΟΠΑΠ: 14,8000 +1,93%

ΟΤΕ: 16,5900 -0,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0440 -2,17%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 -3,20%