Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,19% – Στα 148,02 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, με μειωμένο τζίρο. Η αρχική δυναμική της αγοράς στον απόηχο της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, υποχώρησε λόγω της πτωτικής πορείας των ευρωπαϊκών αγορών, με την αγορά να κλείνει τελικά με μικρή υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.055,51 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,19%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.077,47 μονάδες (+0,88%) και κατώτερη τιμή στις 2.054,74 μονάδες (-0,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 148,02 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.697.959 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,71%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+2,34%), της Alpha Bank (+1,48%), της Aktor (+1,21%), του ΟΤΕ (+1,205) και της Coca Cola HBC (+1,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-3,59%), της Jumbo (-2,29%), του ΔΑΑ (-1,76%) και της Σαράντης (-1,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 4.538.011 και 3.641.628 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 24,91 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 14,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 52 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ικτίνος (+5,69%) και Austriacard (+5,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-8,97%) και Ίλυδα (-6,72%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,2000 +1,21%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,1200 -0,73%

METLEN: 41,3800 -3,59%

OPTIMA: 7,9300 +0,38%

ΤΙΤΑΝ: 43,8500 -0,11%

ALPHA BANK: 3,5700 +1,48%

AEGEAN AIRLINES: 13,6800 -0,73%

VIOHALCO: 10,0800 +2,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,9600 -0,17%

ΔΑΑ: 10,0600 -1,76%

ΔΕΗ: 16,9200 +0,77%

COCA COLA HBC: 41,5200 +1,17%

ΕΛΠΕ: 8,2000 +0,99%

ELVALHALCOR: 3,4500 +0,29%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1000 +0,23%

ΕΥΔΑΠ: 7,0200 -1,13%

EUROBANK: 3,4420 -0,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2100 -0,55%

MOTOR OIL: 28,0200 +0,29%

JUMBO: 27,3600 -2,29%

ΟΛΠ: 41,8000 -0,83%

ΟΠΑΠ: 17,2500 -0,52%

ΟΤΕ: 16,8200 +1,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9560 -1,14%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2200 -1,45%