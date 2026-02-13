Χρηματιστήριο: Έκλεισε με ισχυρή πτώση 2,82% – Στα 389,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει την εβδομάδα με πτώση, μετά από οκτώ συνεχείς ανοδικές εβδομάδες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση άνοδο σημείωσε μόνο η μετοχή του ΟΤΕ, ενώ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τίτλοι της Τιτάν, της Eurobank, της Πειραιώς και της Elvalhalcor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.288,83 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,82%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες σε ποσοστό 3,11%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 7,93%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 389,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.013.808 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 3,00%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψε μόνο η μετοχή του ΟΤΕ (+0,83%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-9,19%), της Eurobank (-5,51%), της Elvalhalcor (-5,26%), της Πειραιώς (-4,76%) και της ΔΕΗ (-4,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.485.981 και 11.190.611 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 73,97 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 55,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 15 μετοχές, 90 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+4,72%) και Λανακάμ (κ) (+2,54%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τιτάν (-9,19%) και της Eurobank (-5,51%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11,1800 -0,18%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,2600 -3,94%

METLEN: 35,8800 -0,66%

OPTIMA: 9,4600 -3,37%

ΤΙΤΑΝ: 52,4000 -9,19%

ALPHA BANK: 3,8700 -3,23%

AEGEAN AIRLINES: 14,6600 -0,54%

VIOHALCO: 12,7400 -1,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,1600 -3,51%

ΔΑΑ: 11,2300 -1,06%

ΔΕΗ: 19,0400 -4,27%

COCA COLA HBC: 53,5000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 9,0250 -2,96%

ELVALHALCOR: 4,6850 -5,26%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,5600 -2,80%

ΕΥΔΑΠ: 7,6500 -2,05%

EUROBANK: 3,9590 -5,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0200 -2,36%

MOTOR OIL: 35,5200 -2,47%

JUMBO: 25,0000 -1,65%

ΟΛΠ: 37,9000 -0,92%

ΟΠΑΠ: 16,6100 -3,37%

ΟΤΕ: 16,9900 +0,83%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2860 -4,76%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,5000 -0,14%