Χρηματιστήριο: Έκλεισε με εκρηκτική άνοδο 3,30% – Κατά 5 δισ. ευρώ αυξήθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Εκρηκτική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων. Υπεραπέδωσαν οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές του ομίλου Viohalco.

Η αγορά ανέκαμψε δυναμικά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,34%, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος αυτών των απωλειών.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε σημαντικά κατά 5,049 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.327,44 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 3,30%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 320,52 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 46.005.966 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,26%.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+10,11%), της Elvalhalcor (+8,72%), της Πειραιώς (+5,87%), της Εθνικής (+5,71%), της Optima Bank (+5,52%), της Motor Oil (+4,94%), της Alpha Bank (+4,60%) και της Eurobank (+4,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.674.218 και 10.919.945 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 67,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 48,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 87 μετοχές, 26 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Viohalco (+10,11%) και Cenergy (+9,49%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παΐρης (-3,85%) και Ξυλεμπορία(κ) (-3,60%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,8800 +1,30%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,6600 +3,21%

METLEN: 36,0600 +0,78%

OPTIMA: 9,7500 +5,52%

ΤΙΤΑΝ: 52,8000 +0,38%

ALPHA BANK: 3,8910 +4,60%

AEGEAN AIRLINES: 14,3600 +1,13%

VIOHALCO: 13,7200 +10,11%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,1000 +3,11%

ΔΑΑ: 11,7200 +2,00%

ΔΕΗ: 18,9700 +2,49%

COCA COLA HBC:54,5500 +1,39%

ΕΛΠΕ: 9,1100 +2,47%

ELVALHALCOR: 4,8000 +8,72%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,8000 +5,71%

ΕΥΔΑΠ: 7,9600 +0,25%

EUROBANK: 4,0820 +4,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 +2,13%

MOTOR OIL: 36,5200 +4,94%

JUMBO: 25,2600 +1,85%

ΟΛΠ: 38,5000 +1,05%

ΟΠΑΠ: 16,3000 +2,52%

ΟΤΕ: 17,1000 +0,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,5440 +5,87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,8600 +0,54%