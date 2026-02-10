Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,72% – Στα 277,34 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τη μετοχή της Coca Cola HBC να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, στον απόηχο της ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικές απώλειες 3,27%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.345,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,72%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.353,09 μονάδες (+1,09%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 277,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 40.931.290 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,72%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+3,68%), του ΟΠΑΠ (+3,40%), της Σαράντης (+2,51%), της Εθνικής (+1,48%) και της Τιτάν (+1,26%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,65%), της Lamda Developmnt (-1,48%), της Optima Bank (-1,23%), της Aegean Airlines (-0,81%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Bylot και η Alpha Bank διακινώντας 9.194.235 και 7.804.575 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 36,83 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 35,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 50 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+6,56%) και Αλουμύλ (+6,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-7,14%) και των ΕΛΒΕ (-3,67%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,3000 +0,18%

ΚΥΠΡΟΥ:9,6800 +0,41%

METLEN:36,9800 -0,05%

OPTIMA:9,6200 -1,23%

ΤΙΤΑΝ: 56,2000 +1,26%

ALPHA BANK: 4,1770 -0,22%

AEGEAN AIRLINES: 14,7600 -0,81%

VIOHALCO: 12,8000 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,5400 +0,45%

ΔΑΑ:11,4300 +0,26%

ΔΕΗ: 19,5500 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:50,9500 +3,68%

ΕΛΠΕ: 9,3350 +0,43%

ELVALHALCOR: 4,8500 -0,41%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,1250 +1,48%

ΕΥΔΑΠ: 7,3100 -0,54%

EUROBANK: 4,1260 -0,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3100 -1,48%

MOTOR OIL: 36,2000 -0,44%

JUMBO: 25,7000 -0,23%

ΟΛΠ:38,8000 -1,65%

ΟΠΑΠ: 17,6300 +3,40%

ΟΤΕ: 16,4000 +0,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,7660 +0,53%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 +2,51%