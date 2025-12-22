Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,70% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.127,20 μονάδες
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά σχεδόν 16 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.127,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,70%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου του 2010 (2.137,37 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.128,58 μονάδες (+0,76%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,317 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.709.575 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,37%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,61%), της Motor Oil (+2,47%), της Jumbo (+1,80%), των ΕΛΠΕ (+1,72%) και της Eurobank (+1,58%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,47%), της Coca Cola HBC (-1,12%) και της Metlen (-1,00%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 15.777.597 και 5.682.897 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 55,64 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,42 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 39 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΟΛΘ (+4,07%) και Alpha Bank (+3,61%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (-23,51%) και YKNOT (-8,59%). Η μετοχή της Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 9,3400 -0,64%
ΚΥΠΡΟΥ: 8,1200 +1,50%
METLEN: 41,7400 -1,00%
OPTIMA: 7,6400 +0,53%
ΤΙΤΑΝ: 50,4000 +1,51%
ALPHA BANK: 3,6200 +3,61%
AEGEAN AIRLINES: 14,4400 +0,70%
VIOHALCO: 11,9800 -0,17%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,1000 +1,05%
ΔΑΑ: 10,8600 αμετάβλητη
ΔΕΗ: 18,0500 +1,12%
COCA COLA HBC: 44,0000 -1,12%
ΕΛΠΕ: 8,5600 +1,72%
ELVALHALCOR: 4,0000 +0,76%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,5200 +0,75%
ΕΥΔΑΠ: 7,7700 -0,64%
EUROBANK: 3,5300 +1,58%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1400 +0,85%
MOTOR OIL: 31,4800 +2,47%
JUMBO: 28,2600 +1,80%
ΟΛΠ: 40,7000 +0,49%
ΟΠΑΠ: 18,5200 +0,43%
ΟΤΕ: 16,8700 +0,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0420 +0,28%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3800 -1,47%
