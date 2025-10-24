Χρηματιστήριο: “Διορθώνει” η αγορά μετά από 4 συνεχόμενες ανοδικές συνεδρίες – Πτώση 0,69%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ σε αρνητικό έδαφος έχουν γυρίσει τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το ήπιο ανοδικό ξεκίνημα.

Η αγορά διορθώνει μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,56%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.024,32 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 100,44 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,17%) και του ΟΤΕ (+1,00%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-2,68%), Eurobank (-2,66%), της Σαράντης (-2,42%), της Εθνικής (-2,11%) και της Viohalco (-1,94%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.906.471 και 2.423.197 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 17,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,48 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 59 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (+8,36%) και Vidavo (+8,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Foodlink (-5,90%) και ΕΛΒΕ (-4,55%).