Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 1,04% – Κέρδη 41,74% από τις αρχές του 2025

Με άνοδο 1,04% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να ολοκληρώνει το μήνα Νοέμβριο με άνοδο 4,41%, μετά την διόρθωση του Οκτωβρίου (-1,92%), η οποία είχε διακόψει ένα ανοδικό σερί 11 μηνών (συνολικά κέρδη 47,12%).

Συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και για το 2026.

Η Morgan Stanley σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι η κορυφαία αγορά στην περιοχή για την περιοχή των αναδυόμενων χωρών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής (ΕΕΜΕΑ), υπογραμμίζοντας το ισχυρό story της χώρας μας , ενώ σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και οι ελληνικές εισηγμένες ισχυρή κερδοφορία, τη στιγμή που η ελληνική αγορά να παραμένει φθηνή και ελκυστική.

Στις πιο ελκυστικές αγορές συγκαταλέγει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και ο διεθνής οίκος Wood and Company, παρά την άνοδο που έχει προηγηθεί.

Η ελληνική αγορά παραμένει κεντρικό κομμάτι της μερισματικής στρατηγικής της WOOD για το 2026, όχι επειδή προσφέρει τις υψηλότερες ονομαστικές αποδόσεις της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

Η αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, επαναβεβαιώνοντας τις συστάσεις της για τις τραπεζικές μετοχές: Alpha Bank τα 4,20 ευρώ, Εθνική τα 15,10 ευρώ, Πειραιώς τα 8,00 ευρώ και Eurobank τα 3,50 ευρώ.

Εκτιμά ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρούς ρυθμούς κερδοφορίας, χαμηλό κόστος κινδύνου και υγιή πιστωτική επέκταση, επισημαίνοντας ότι πιθανές εξαγορές από τις τράπεζες – που δεν περιλαμβάνονται στις τρέχουσες εκτιμήσεις – μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη ανοδική προοπτική.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.083,15 μονάδες, έναντι 2.061,69 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,04%, το Νοέμβριο σημείωσε άνοδο 4,41%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 41,74%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,05%, το Νοέμβριο κέρδισε 4,78%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 47,61%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,10%, το μήνα Νοέμβριο υποχώρησε 2,90%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 15,90%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,72%, το Νοέμβριο ενισχύθηκε σε ποσοστό 4,02%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 80,97%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.702, 508 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 340,501 εκατ. ευρώ, από 211,779 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,429 δισ. ευρώ, στα 142,797 δισ. ευρώ , ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 39,652 δισ. ευρώ.