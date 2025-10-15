Χρηματιστήριο: Άνοιγμα με κέρδη 0,51% – Στις 2.067,28 ο δείκτης τιμών, ανοδικές τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά

Ήπια ανοδικές τάσεις επικρατούν κατά την έναρξη των συναλλαγών στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών βρίσκεται αυτήν την ώρα στις 2.067,28 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,51%

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώνεται στα 19,01 εκατ. ευρώ επί 2,69 εκατ. τεμαχίων μετοχών που έχουν “αλλάξει χέρια”.

Εκ των 108 τίτλων που έχουν κινηθεί έως αυτήν την ώρα οι 79 σημειώνουν άνοδο και οι 16 πτώση ενώ 13 δεν εμφανίζουν μεταβολή τιμής έναντι του προηγούμενου κλεισίματός τους.

Ο βαρύς δείκτης FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει κέρδη 0,52% ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως σημειώνει άνοδο 0,38%.

Τα υψηλότερα κέρδη καταγράφει η μετοχή της Τζιρακιάν με 4,04%, την οποία ακολουθεί η Φρογκογκλάς με 3,82% και η ΙΛΥΔΑ με 3,60%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες ζημίες σημειώνει η μετοχή της Βαρβέρης Moda Bagno με απώλειες -1,48%, την οποία ακολουθεί η Ιατρικό Κέντρο με -1,33% και η Κερέλια με -1,19%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος στο άνοιγμα των αγορών

Άνοδο σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα καθώς τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της γαλλικής LVMH προκάλεσαν ράλι στους ομίλους ειδών πολυτελείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της LVMH σημείωσαν άλμα άνω του 12% και οδεύουν προς την καλύτερη ημερήσια άνοδό τους εδώ και σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο, χάρη στη βελτιωμένη ζήτηση στην Κίνα.

Ενισχυμένες ήταν οι μετοχές και άλλων εταιριών ειδών πολυτελείας, όπως των Hermes, L’Oreal, Richemont και Moncler που σημείωσαν άνοδο μεταξύ 2,7% και 7,2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γαλλικός δείκτης blue-chip που περιλαμβάνει πολλές εταιρίες του συγκεκριμένου κλάδου σημείωσε άλμα 2,5%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,8%.