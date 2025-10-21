Χρηματιστήριο: Ανοδική πορεία στις αγορές – Επανέρχεται πάνω από τις 2.000 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου, η οποία επανέρχεται πάνω από τις 2.000 μονάδες, με την ανοδική κίνηση να ενισχύεται, εν μέσω ήπιας ανόδου των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.017,26 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,05%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 112,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3,75%), της Τιτάν (+2,76%), της Optima Bank (+2,48%), της Metlen (+2,34%) και του ΔΑΑ (+2,18%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,58%) και της Coca Cola HBC (-0,64%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 2.504.074 και 2.415.104 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 13,85 εκατ. ευρώ και η Jumbo με 12,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 42 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Doppler (+9,77%) και Χαϊδεμένος (+8,24%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-3,64%) και Prodea (-2,52%).