Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της σημερινής (9/2) συνεδρίασης – Θετικό κλίμα στις Ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (9/2) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.370,79 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 67,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,65%), της Viohalco (+2,52%), της Eurobank (+1,31%), της Τιτάν (+1,28%) και της Optima Bank (+1,24%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,25%), της Alpha Bank (-0,88%), του ΟΛΠ (-0,64%) και της Κύπρου (-0,61%).

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 20 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δρομέας (+5,41%) και CPI (+4,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ίλυδα (-3,00%) και Νάκας (-2,78%).