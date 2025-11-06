Black Friday & Cyber Monday 2025: Πότε κάνουν «πρεμιέρα» και τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ψωνίσετε

Ο Νοέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας του «κυνηγιού» των ευκαιριών, με δύο ημερομηνίες να ξεχωρίζουν στο ημερολόγιο των καταναλωτών, την Black Friday και την Cyber Monday. Φέτος, οι δύο ημέρες που φέρνουν «καταιγίδα» εκπτώσεων πέφτουν στο τέλος του μήνα και στις αρχές του επόμενου.

Η φετινή Black Friday έχει οριστεί για την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2025, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Αμέσως μετά, έρχεται η Cyber Monday, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για ένα τετραήμερο (με το Σαββατοκύριακο ενδιάμεσα) που διεθνώς συνοδεύεται από έντονο μάρκετινγκ και υψηλούς ρυθμούς αγορών.

Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, αλλά συχνά δημιουργεί και το φαινόμενο του «FOMO» (Fear of Missing Out), όπου οι καταναλωτές νιώθουν την πίεση να αγοράσουν άμεσα για να μην χάσουν μια υποτιθέμενη «μοναδική» ευκαιρία.

Ενώ και οι δύο ημέρες έχουν ως κοινό παρονομαστή την πληθώρα των προσφορών, διαφέρουν ως προς τον τομέα που εστιάζουν και τον τρόπο διάθεσης:

Black Friday (28/11): Παραδοσιακά εστιάζει σε φυσικά καταστήματα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Αν και βρίσκουμε προσφορές παντός είδους (από ρούχα και παπούτσια μέχρι μικροσυσκευές), η έμφαση πέφτει συχνά στα οικιακά είδη και τις μεγάλες συσκευές.

Cyber Monday (1/12): Είναι μια ημέρα αποκλειστικά online αγορών. Εδώ, ο «βασιλιάς» είναι η τεχνολογία. Οι προσφορές επικεντρώνονται σε gadgets, software, συνδρομές και όλα τα ψηφιακά προϊόντα.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν ψωνίσετε

Η «φρενίτιδα» των αγορών δεν πρέπει να σας κάνει να ξεχνάτε την προσοχή. Για να αξιοποιήσετε πραγματικά τις εκπτώσεις και να παραμείνετε ασφαλείς, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

Πραγματικές εκπτώσεις: Πριν από οποιαδήποτε αγορά, κάντε ενδελεχή έρευνα αγοράς. Ελέγξτε τις τιμές των προϊόντων τις προηγούμενες εβδομάδες. Έτσι, θα διαπιστώσετε αν η εκάστοτε έκπτωση είναι πραγματική ή απλώς παραπλανητική.

Ασφαλείς online συναλλαγές: Κατά τις ηλεκτρονικές σας αγορές, αποφύγετε e-shops που μοιάζουν ύποπτα ή προσφορές που διακινούνται αποκλειστικά μέσω social media χωρίς να οδηγούν σε επίσημα καταστήματα. Βεβαιωθείτε ότι το e-shop έχει ασφαλή σύνδεση (ένα «λουκετάκι» στην αρχή της διεύθυνσης) και διαβάστε τους όρους επιστροφής.

Προστασία δεδομένων: Δώστε ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των στοιχείων της κάρτας σας. Ποτέ μην απαντάτε σε περίεργα emails ή μηνύματα που ζητούν τους κωδικούς σας.