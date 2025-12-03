Black Friday 2025: Κατέρριψε κάθε προηγούμενο ο τζίρος σε Ελλάδα και Κύπρο

Στη φετινή Black Friday εκτοξεύτηκε ο συνολικός αριθμός παραγγελιών, όπου σημείωσε άνοδο 25% στην Ελλάδα και 85% στην Κύπρο, συγκριτικά με το 2024.

Ο απολογισμός του Skroutz για τη φετινή Black Friday αναφέρει ότι η μέση αξία παραγγελίας συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι που έφτασε τα 104 ευρών, έναντι των 94 ευρώ το 2024 για την Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο η μέση αξία άγγιξε τα 148 ευρώ.

Ο παραγόμενος τζίρος για τις αγορές μέσω Skroutz στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 37%, ενώ στην Κύπρο εκτοξεύτηκε η αύξηση στο 97%.

Τα προϊόντα τεχνολογίας έκαναν τον μεγαλύτερο τζίρο, έπειτα ακολουθούν τα είδη σπιτιού και κήπου και τα είδη μόδας. Στην κορυφή των παραγγελιών βρέθηκαν τα είδη σπιτιού και κήπου με ποσοστό 26,07%.

Αποστολές σε όλη την χώρα

Η συμμετοχή της επαρχίας ήταν σημαντικά αυξημένη, διότι το 42% των παραγγελιών προήλθε από πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας, καταγράφοντας άνοδο 26% σε σχέση με το 2024.

Τα καταστήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας σημείωσαν αύξηση 32% στις παραγγελίες που διεκπεραίωσαν, ενώ ο τζίρος τους ενισχύθηκε κατά 35%.

Την περαιτέρω διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη τη χώρα δείχνει αυτή η τάση, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών παράδοσης σε περισσότερες περιοχές.

Παράλληλα, οι αποστολές προς την Ευρώπη έφτασαν σχεδόν σε όλες τις χώρες, με Φινλανδία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Ρουμανία να αποτελούν μερικούς από τους προορισμούς των συνεργατών της Skroutz.

Η Cyber Monday

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος των αγορών μέσω app, με τις on-the-go παραγγελίες να αυξάνονται κατά 33% σε σχέση με πέρυσι, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών προς τις mobile αγορές.

Η Cyber Monday ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την εμπορική εβδομάδα, με τον αριθμό των αγορών να αυξάνεται κατά 41% σε σύγκριση με τις Δευτέρες που προηγήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο παραγόμενος τζίρος της Cyber Monday σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη άνοδο, αγγίζοντας το 75%.