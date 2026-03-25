Αύριο η εισήγηση για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – Το ιστορικό των αυξήσεων και το πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση του εισοδήματος

Τη νέα, έκτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022 θα εισηγηθούν αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα αύξηση, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων, ενώ στόχος παραμένει ο βασικός μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ το 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία χρόνια η ελάχιστη αμοιβή έχει αυξηθεί σταδιακά από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019, στα 880 ευρώ, δηλαδή κατά 35,4%. Αυτό ισοδυναμεί με 3.220 ευρώ μεικτά σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι όσοι αμείβονται με τον βασικό μισθό σήμερα, προτού συνυπολογιστεί η επικείμενη νέα αύξηση, βάζουν στο πορτοφόλι τους επιπλέον πέντε βασικούς μισθούς του 2019.

Δύο πηγές με γνώση των υπολογισμών που έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο σημείωσαν ότι η σωρευτική τόνωση του κατώτατου μισθού μετά τις πέντε αυξήσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί έως σήμερα υπερβαίνει σαφώς τον αντίστοιχο πληθωρισμό, που σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα των χαμηλόμισθων έχει ενισχυθεί.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι οι αλλεπάλληλες αυξήσεις του βασικού μισθού δεν έχουν επηρεάσει την πτωτική πορεία της ανεργίας, η οποία τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 7,7%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2008 και συνιστά πτώση 2,1 μονάδων σε σχέση με το 9,8% που καταγράφηκε έναν χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με τη νεότερη ετήσια έκθεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», μεταξύ 2019 και 2025 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ οι απασχολούμενοι τον Ιανουάριο ξεπέρασαν τα 4,4 εκατομμύρια, που αποτελεί υψηλό 16ετίας.

Πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση του εισοδήματος

Κυβερνητική πηγή που έχει εικόνα των αυριανών ανακοινώσεων τόνισε πως η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μία ακόμα «ψηφίδα» στις πολιτικές για αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου πολίτη, στον απόηχο της ψήφισης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, της συνεχιζόμενης αύξησης των δηλωθεισών υπερωριών χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, της οριζόντιας μείωσης συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που ισχύει από φέτος και του «ψαλιδίσματος» των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες σωρευτικά.

Ενδεικτικό της σημασίας των παραπάνω παρεμβάσεων είναι ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ μία από τις δύο πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν μετά την ψήφιση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας αφορά τον κλάδο του επισιτισμού, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα μας, και προβλέπει αυξήσεις μισθών έως 25% σε σχέση με τον κατώτατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυξάνονται επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο

Πέραν της θετικής επίδρασης στο εισόδημα, η αύξηση του βασικού μισθού έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά σημαντικών παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα «ξεπαγωμένα» πλέον επιδόματα των τριετιών για τους παλαιότερους εργαζόμενους και το επίδομα γονικής άδειας. Επηρεάζεται επίσης, έμμεσα, η προσαύξηση για υπερωριακή εργασία.

Σημειώνεται ακόμη ότι το μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρα, από τη μισθοδοσία Απριλίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν βελτίωση των απολαβών τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ