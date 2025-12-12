Από το game over του 2009 στο “τιμόνι” του Eurogroup η Ελλάδα – Τα μηνύματα της εκλογής Πιερρακάκη και οι έπαινοι των διεθνών ΜΜΕ

Νέος πρόεδρος του Eurogroup εξελέγη την Πέμπτη 11/12 ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επικρατώντας του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, σε μια ψηφοφορία με ισχυρό πολιτικό και συμβολικό φορτίο για την Ελλάδα.

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και «αρχιτέκτονας» του gov.gr, εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του άτυπου, αλλά κομβικού οργάνου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, μια θέση στην οποία ποτέ ξανά δεν είχε βρεθεί Έλληνας αξιωματούχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε προηγηθεί ανεπίσημη ψηφοφορία «πρόθεσης ψήφου», της οποίας το αποτέλεσμα κοινοποιείται στους υποψήφιους.

Έπειτα από αυτό το στάδιο, ο δεύτερος υποψήφιος, ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, επέλεξε να αποσυρθεί από την ψηφοφορία.

Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη ανακοινώθηκε «ομόφωνα», σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Eurogroup στις περιπτώσεις που παραμένει μόνο ένας υποψήφιος.

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναλαμβάνει καθήκοντα από σήμερα, Παρασκευή, με θητεία δυόμισι ετών, ενώ σημειώνεται πως αυτή μπορεί να ανανεωθεί.

Ο ίδιος θα κληθεί άμεσα να ανοίξει τον κύκλο διαπραγματεύσεων για τις σημαντικές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς το 2025 ολοκληρώνεται η θητεία του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος και στη συνέχεια του Φίλιπ Λέιν.

Από το gov.gr στην ηγεσία του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και συνδέεται με την τεχνοκρατική μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ανήλθε σε εξέχουσα θέση ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, όπου δημιούργησε την πλατφόρμα gov.gr που έφερε τις κρατικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο, εισήγαγε το σύστημα που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των εμβολιασμών κατά της Covid-19 και αντικατέστησε τις διαβόητες ουρές και τα έγγραφα του ελληνικού κράτους με ψηφιακές εφαρμογές.

Στη συνέχεια, θήτευσε στο υπουργείο Παιδείας και τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με προτεραιότητές τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων, τη μείωση του χρέους και την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μηνύματα της εκλογής Πιερρακάκη – Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ

Η εκλογή Πιερρακάκη σηματοδοτεί την οριστική μετάβαση της χώρας από τον ρόλο του «αδύναμου κρίκου» της κρίσης χρέους στη θέση του συντονιστή των ομολόγων του.

«Αυτές οι εκλογές αποτελούν μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και την ευρωζώνη: όλοι θυμόμαστε τη βαθιά οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα και μάλιστα τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωζώνη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα βλέπουμε μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις της ευρωζώνης, με δημοσιονομικό πλεόνασμα και τώρα με έναν Έλληνα υπουργό Οικονομικών ως πρόεδρο του Eurogroup», κατέληξε.

Φυσικά, η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να μην βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών μέσων, τα οποία υπογράμμισαν τον συμβολισμό της ανάδειξης ενός Έλληνα υπουργού στο κορυφαίο οικονομικό όργανο της Ευρωζώνης, δέκα μόλις χρόνια μετά το ενδεχόμενο Grexit.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Bloomberg ανέφερε ότι η ανάδειξη του Πιερρακάκη αποτελεί μια «απόδραση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε σε διαδοχικές κρίσεις που απείλησαν ακόμη και την παραμονή της στο ευρώ. Το πρακτορείο τονίζει ότι η προεδρία του Eurogroup παραμένει κρίσιμη, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις και εσωτερικά μέτωπα.

Το Bloomberg σημειώνει επίσης πως η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, στοιχεία που καθιστούν την εκλογή Πιερρακάκη «ιδιαίτερα συμβολική».

Από την πλευρά του, το Euronews παρουσιάζει την εκλογή ως αναγνώριση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της χώρας, τονίζοντας ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είδαν στο πρόσωπο του Πιερρακάκη «ένα θετικό αφήγημα για την Ενωση». Υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα, δέκα χρόνια μετά το ενδεχόμενο Grexit, επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά φόρα της Ευρώπης.

Για τη βελγική υποψηφιότητα σημειώνει ότι ο Βαν Πέτεγκεμ βρέθηκε σε «διασταυρούμενα πυρά» εξαιτίας της άρνησης της χώρας του να στηρίξει το ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία, παρά το θετικό του προφίλ και την εμπειρία του ως προεδρεύοντος υπουργού στο Ecofin κατά τη βελγική προεδρία.

Το Reuters επισημαίνει πως «ηΕλλάδα χρειάστηκε να διασωθεί τρεις φορές μεταξύ 2010 και 2015 από τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης για να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση μετά από χρόνια υπερβολικού δανεισμού και υπερβολικών δαπανών.

Το Euronews επισημαίνει ότι ο Πιερρακάκης θεωρήθηκε «πιο συναινετικός» υποψήφιος, κάτι που συνέβαλε καθοριστικά στην τελική του επικράτηση.

Δέκα χρόνια μετά το ενδεχόμενο να εκδιωχθεί από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την «εκδίκησή» της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί. «Είναι μια όμορφη ιστορία», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ. «Πριν από λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια, ήταν στο Eurogroup που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν τα μέτρα διάσωσης της Ελλάδας, η οποία τότε βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup, σε μια ένδειξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του, γράφουν οι Financial Times και προσθέτουν: «Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, 42 ετών, εξασφάλισε ομόφωνη υποστήριξη σε έναν δεύτερο γύρο ψηφοφορίας των υπουργών Οικονομικών της 20μελούς νομισματικής ένωσης. Στους υποστηρικτές του συμπεριελπεριλαμβανόταν η Γερμανία, η χώρα που απαίτησε μερικούς από τους πιο αυστηρούς όρους για τη διάσωση της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Για τους Έλληνες, η προεδρία του Eurogroup είναι συνδεδεμένη με δύσκολες αναμνήσεις της δεκαετούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά τη διάρκεια της οποίας αυστηρές μεταρρυθμίσεις και σκληροί δημοσιονομικοί στόχοι εγκρίθηκαν από το σώμα των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου ως προέδρου του Eurogroup αποτελεί έκπληξη -και, για πολλούς στην Ελλάδα- σηματοδοτεί μια στιγμή σιωπηρής υπερηφάνειας για μια χώρα που κάποτε φοβόταν το αποτέλεσμα κάθε συνεδρίασης του Eurogroup.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογή του

Στις πρώτες του δηλώσεις αφότου εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τα εξής: «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, με συγκινεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασκάλ Ντόναχιου για τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα που κατάφερε πάντα να δημιουργήσει συναίνεση αλλά και να τον ευχαριστήσω για τον συναδελφικό τρόπο και τον συλλογικό τρόπο με τον οποίο έκανε τις εργασίες του Eurogroup».

«Στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο, με εστίαση το κοινό νόμισμα, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα, το ευρωπαϊκό πρόταγμα με βάση τις βασικές αξίες της Ένωσης» ανέφερε.

Όπως είπε από τη συμμετοχή του στις πρόσφατες ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις προκύπτουν «δύο κρίσιμα μαθήματα» για το μέλλον της Ένωσης.

Το πρώτο μάθημα, είναι ότι «οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, οι διακρίσεις μεταξύ βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, οι λεγόμενοι φειδωλοί και οι λεγόμενοι σπάταλοι, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες. Είναι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και από αυτή την άποψη, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει επίσης να είναι κοινές».

Το δεύτερο μάθημα αφορά την έκθεση Ντράγκι, με τον Κ. Πιερρακάκη να υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη «γνωρίζει τι πρέπει να κάνει» και πως η νέα στρατηγική της πρέπει να γίνει «συνώνυμο αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και ταχύτητας»» πρόσθεσε.

«Θα μου επιτρέψετε μία προσωπική αναφορά για τη χώρα μου, την Ελλάδα και τον λαό της. Νομίζω ότι ήταν πριν από 10 χρόνια που η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την Ευρωζώνη ή όχι. Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε. Και αυτό αποτελεί θεμέλιο της συνολικής δύναμης του λαού της, απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βοήθειας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είναι απόδειξη της προσήλωσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις και να επιφέρει αλλαγές. Και είναι επίσης απόδειξη ενός συλλογικού αισθήματος ευθύνης μιας γενιάς να αφομοιώσει πλήρως τόσο τους κινδύνους της αδράνειας όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης. Και το λέω αυτό διότι αυτό το μάθημα, θα έλεγα, δεν είναι καθαρά εθνικό, είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό» υπογράμμισε.

Επίσης, διαβεβαίωσε ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του «με ευθύνη, ταπεινότητα και αποφασιστικότητα» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη «για να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, η οποία είναι έτοιμη και ανθεκτική στο μέλλον».

Μητσοτάκης: «Ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα και όλους τους πολίτες»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το απόγευμα της Πέμπτης δήλωση, συγχαίροντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

«Το άλλοτε “μαύρο πρόβατο” από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.