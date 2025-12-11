Κυριάκος Πιερρακάκης: Πώς κατάφερε να εξασφαλίσει την προεδρία του Eurogroup – Το παρασκήνιο, οι συμμαχίες και οι διεθνείς αντιδράσεις

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, αν και δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό για όσους παρακολουθούσαν στενά τη διαδικασία, κάθε άλλο παρά δεδομένη ήταν.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κινήθηκε διακριτικά, οικοδομώντας συμμαχίες με χώρες-κλειδιά και διασφαλίζοντας την απαραίτητη πλειοψηφία στην «πρόθεση ψήφου», τον άτυπο προθάλαμο της τελικής εκλογής.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συσχετισμών έπαιξαν δύο παράγοντες:

Πρώτον, η θεαματική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την οποία οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ως ένα επιτυχημένο comeback story.

Δεύτερον, οι σοβαρές εντάσεις που προκάλεσε η άρνηση του Βελγίου να «ξεπαγώσει» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στις βελγικές τράπεζες, θέση που το απομάκρυνε από μέρος των παραδοσιακών του συμμάχων.

Στο κλίμα αυτό, καθόλου τυχαία δεν ήταν η δημόσια στήριξη του Γερμανού αντικαγκελάριου και υπουργού Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο οποίος αποκάλυψε ότι η απόφαση είχε προηγουμένως συντονιστεί με τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Παρασκήνιο υψηλού επιπέδου – Ο ρόλος Μητσοτάκη και ΕΛΚ

Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο παρασκήνιο. Ο πρωθυπουργός είχε φιλοξενήσει πρόσφατα στην Αθήνα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Κατά τις κρίσιμες ώρες της ψηφοφορίας έστειλε στις Βρυξέλλες τον στενό του συνεργάτη και γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσο Χατζηβασιλείου, ώστε να ενισχύσει τη διπλωματική ομάδα Πιερρακάκη στο εσωτερικό του ΕΛΚ.

Η διαδικασία και το αποτέλεσμα

Η ελληνική πλευρά προσήλθε στην ψηφοφορία έχοντας εξασφαλίσει «υποσχετικές» για 13–14 ψήφους. Μετά τις ολιγόλεπτες τοποθετήσεις των δύο υποψηφίων –Πιερρακάκη και Βαν Πέτεγκεμ– οι υπουργοί της ευρωζώνης προχώρησαν στην «ενδεικτική ψηφοφορία». Ο προεδρεύων του Eurogroup, Μάριος Κεραυνός, πραγματοποίησε την καταμέτρηση και ενημέρωσε κατ’ ιδίαν τους δύο υποψηφίους.

Ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών απέσυρε τότε την υποψηφιότητά του, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, και στην επίσημη διαδικασία ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα.

Πλάι του στις Βρυξέλλες βρίσκονταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ Γιάννης Βράιλας, η πρόεδρος του ΣΟΕ Ζαφείρα Καστρινάκη, η συνεργάτις του Μαρία Διαμαντή και ο διπλωματικός του σύμβουλος Στράτος Ευθυμίου.

Διεθνή ΜΜΕ – «Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup»

Η είδηση της ανάδειξης Πιερρακάκη στην κορυφή του Eurogroup έκανε αμέσως τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ, που υπογράμμισαν τον συμβολισμό της: από τη χώρα του Grexit, στη χώρα που πλέον ηγείται του κορυφαίου οικονομικού οργάνου της ευρωζώνης.

Politico: «Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup»

Το Politico μίλησε για «ιστορία ελληνικής ανάκαμψης», σημειώνοντας ότι η χώρα που κάποτε βρέθηκε στο χείλος της εξόδου από το ευρώ σήμερα ηγείται του θεσμού που έπαιξε κεντρικό ρόλο στη διάσωσή της.

Το δημοσίευμα υπενθύμισε χαρακτηριστικά ότι πριν από δέκα χρόνια ο τότε Έλληνας υπουργός Οικονομικών περιέγραφε το Eurogroup ως χώρο «για ψυχοπαθείς», ενώ σήμερα η Αθήνα παρουσιάζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχοντας μειώσει το χρέος στο 147% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, το Politico εξήγησε πως η στάση του Βελγίου απέναντι στο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων συνέβαλε καταλυτικά στην αποδυνάμωση της υποψηφιότητας Βαν Πετέγκεμ.

Bloomberg: «Η ευρωζώνη αποκτά τον πρώτο Έλληνα επικεφαλής»

Το Bloomberg χαρακτήρισε την εκλογή Πιερρακάκη «ιστορική στιγμή» για μια χώρα που πριν δέκα χρόνια βρέθηκε ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ.

Τόνισε ότι η ελληνική οικονομία πλέον: αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, παρουσιάζει δημοσιονομικά πλεονάσματα, αποτελεί από τα πλέον πειθαρχημένα κράτη-μέλη.

Το Bloomberg αναφέρθηκε επίσης στις προτεραιότητες του νέου προέδρου, όπως η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η προώθηση συγχωνεύσεων και εξαγορών, η ευρωπαϊκή ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων και το ψηφιακό ευρώ.

Associated Press: «Ο άλλοτε παρίας της Ευρώπης έγινε υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας»

Το AP στάθηκε στη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας: από τη «δίνη της κρίσης» πριν από μία δεκαετία, σε μια από τις μόλις έξι χώρες της ΕΕ που εμφάνισαν πρωτογενές πλεόνασμα το 2024.

Το πρακτορείο όμως σημείωσε και τις προκλήσεις που επιμένουν: το κόστος ζωής, τις δυσκολίες των νοικοκυριών, τα αγροτικά μπλόκα και τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το νέο κεφάλαιο

Η ανάδειξη Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup κλείνει οριστικά έναν κύκλο για την Ελλάδα και ανοίγει έναν νέο για την ευρωζώνη. Παρότι ο ρόλος του προέδρου δεν έχει πλέον το δραματικό βάρος της περιόδου των μνημονίων, ο Έλληνας υπουργός αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια Ευρώπη με σημαντικές διαιρέσεις: από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πιέσεις στην ενιαία αγορά, μέχρι τον πληθωρισμό και την ανάγκη για ενιαία δημοσιονομική στρατηγική.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αξιοποιήσει τον θεσμικό αυτό ρόλο ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να προχωρήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ευρωζώνη – την ώρα που για την Ελλάδα η εκλογή Πιερρακάκη αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα διεθνούς αξιοπιστίας.