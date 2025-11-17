Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Από σήμερα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.541 δικαιούχους

Από σήμερα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ της ΔΥΠΑ, με 68.303.000 ευρώ να καταβάλλονται σε 77.541 δικαιούχους.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
