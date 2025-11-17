Από σήμερα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ της ΔΥΠΑ, με 68.303.000 ευρώ να καταβάλλονται σε 77.541 δικαιούχους.

Ειδικότερα όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

θα καταβληθούν σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων). Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: