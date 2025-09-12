Airbnb: Εντατικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των νέων κανονισμών – Τα “τσουχτερά” πρόστιμα

Εντατικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ από τις αρχές Οκτώβρη αναμένονται σε Airbnb με στόχο την διαπίστωση εφαρμογής των νέων κανονισμών με τα πρόστιμα να ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ και να φτάνουν τα 20.000 ευρώ.

Από τον Οκτώβριο, όλα τα Airbnb θα πρέπει να διαθέτουν κάποιες προδιαγραφές για να συνεχίσουν την νόμιμη λειτουργία τους. Ειδικότερα, τα κτίρια θα πρέπει είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη, να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής και φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Ενόψει των νέων κανόνων, ήδη το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ άρχισαν να στέλνουν e-mail σε ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων.

Ακόμη απαιτείται πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, οδηγός με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης και πλήρεις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού και κλιματισμού.

Η επιστολή στους ιδιοκτήτες Airbnb

«Δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που θα ισχύουν από 1/10/2025 και αφορούν τα συγκεκριμένα ακίνητά σας.

Συγκεκριμένα όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια πρέπει σωρευτικά να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό και σήμανση διαφυγής, να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή μεικτά συνεργεία με την ΑΑΔΕ θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, με προειδοποίηση τουλάχιστον δέκα ημερών μέσω e-mail.

Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή με τα στοιχεία του υπαλλήλου και του ακινήτου. Στους διαχειριστές που δεν επιτρέπουν την είσοδο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις του νόμου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση νέας παράβασης μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται».

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και επιτόπιοι, με μεικτά συνεργεία του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ να επισκέπτονται τα ακίνητα και να καταγράφουν παραβάσεις.

Όποιος ιδιοκτήτης δεν τηρεί τις προδιαγραφές θα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται στις 10.000 και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.

Παράλληλα με την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος και το απαγορευτικό στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας.