ΑΑΔΕ: “Ψηφιακό μάτι” σε γάμους, βαφτίσεις και πάρτι – Μετά το Πάσχα στο… κυνήγι των επιχειρήσεων για δεξιώσεις

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν βαφτίσεις, γάμοι και πάρτι καθώς θα παρακολουθεί δεξιώσεις, θα ζητάει τιμολόγια και θα μετράει τους καλεσμένους.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μη χαθεί άλλη μια χρονιά, για κλάδους οι οποίοι είναι επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή και τις «μαύρες» συναλλαγές. Η νέα πρωτοβουλία βάζει στο στόχαστρο επιχειρήσεις μετά την είσοδο στο ηλεκτρονικό πελατολόγιο επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης).

Στο «ραντάρ» βρίσκονται οι εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ) μέχρι και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering.

Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ένα από τα βασικά «όπλα» που έχει επιστρατεύσει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη τόσο πριν όσο και μετά την παροχή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Από τον περασμένο Ιούλιο, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Κάθε μέρα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις καταγράφουν μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet τα δεδομένα για τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο χώρο τους, ενώ με την παράδοση του οχήματος εκδίδεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Για παράδειγμα, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους κλάδους που εφαρμόζουν ήδη το ψηφιακό πελατολόγιο, η ΑΑΔΕ, προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only), απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες.