Ζάκυνθος: Συνελήφθη 53χρονος που διέρρηξε βενζινάδικο και άδειασε το ταμείο

Χειροπέδες σε έναν 53χρονο άνδρα, για διάρρηξη πρατηρίου υγρών καυσίμων, πέρασε η αστυνομία στη Ζάκυνθο.

Ο 53χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας παραβίασε την είσοδο του βενζινάδικου και στη συνέχεια αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 852 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το βιντεοληπτικό υλικό από το σύστημα ασφαλείας της επιχείρησης και μετά από έρευνες ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον 53χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.