Υπόθεση Παναγόπουλου: “Ξεσκονίζουν” αγοραπωλησίες και συναλλαγές – Ποια άλλα πρόσωπα ερευνώνται

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση υπεξαίρεσης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, στην οποία φέρεται να πρωταγωνιστεί ο επί 20 χρόνια πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και ακόμα πέντε πρόσωπα και πέντε εταιρικά σχήματα.

Η υπόθεση είναι πλέον στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα ο οποίος -μετά το αποκαλυπτικό πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος- διέταξε επείγουσα έρευνα.

Η υπόθεση πλέον εισέρχεται στο ποινικό μέρος της, με παραγγελία του εποπτεύοντος της οικονομικής εισαγγελίας, για τα δύο αδικήματα για τα οποία έχουν προκύψει ενδείξεις ενοχής, της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Σε επόμενο στάδιο, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή τραπεζών για τις οικονομικές συναλλαγές και του κτηματολογίου για ακίνητα και τυχόν αγορές ακίνητων.

Η οικονομική εισαγγελία και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα «ξεσκονίσουν» τα περουσιακά στοιχεία των 6 προσώπων και των 6 εταιρειών που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Έτσι, θα μπουν στο «μικροσκόπιο» οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους και τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων κατά την επίμαχη περίοδο.

Εν τω μεταξύ, πλέον στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ροή μαύρου χρήματος.

Αυτή η εξέλιξη είναι πιθανό να οδηγήσει και σε πολιτικά πρόσωπα, καθώς εκτιμάται ότι θα βρεθούν και μικρότερες εταιρικές οντότητες, οι οποίες φέρονται να είχαν εμπλοκή ή συνεργασία με προγράμματα, ύψους 93 εκατ. ευρώ την πενταετία 2020- 2025, τα οποία όμως απαιτούν υπουργική έγκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε σε ακίνητo στον Άγιο Στέφανο Αττικής, που φέρεται να αποτέλεσε αφορμή για να αρχίσει η έρευνα.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για οικόπεδο δύο στρεμμάτων για το οποίο φέρεται να καταβλήθηκε αντίτιμο 140.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία είναι 209.000 ευρώ.

Επίσης, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι ελεγκτές θεωρούν ότι με τα υπεξαιρούμενα χρήματα, ο κ. Παναγόπουλος ανακαίνισε παραδοσιακή κατοικία που διαθέτει σε ορεινό χωριό της Αρκαδίας. Το σπίτι διαθέτει μεγάλη πισίνα και επισκευάστηκε εκτενώς με ακριβά υλικά.

Το εν λόγω σπίτι δεν δεσμεύτηκε και αν και αποκτήθηκε πριν από την επίμαχη περίοδο, ερευνάται το πώς αποκτήθηκαν τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την ανακαίνιση.

«Με λοιδορούν και με κατασυκοφαντούν»

Σε νεότερη δήλωσή του που εξέδωσε τη Δευτέρα 9/2, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, θέτει ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης υπεξαίρεσης κονδυλίων, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται.

Όπως υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, μέχρι σήμερα δεν του έχει κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού τραπεζικού του λογαριασμού από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το σχετικό πόρισμα που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου:

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».