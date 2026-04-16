Ομόνοια: Συνελήφθη 48χρονος που διακινούσε ναρκωτικά δισκία στο κέντρο της Αθήνας
Τι εντόπισαν οι Αρχές
Στη σύλληψη ενός 48χρονου ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά δισκία στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Τετάρτης 15/4 στην Ομόνοια.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικά δισκία στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -296- ναρκωτικά δισκία, τα οποία διακινούσε στο κέντρο της Αθήνας έναντι χρηματικής αμοιβής. Για τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα διέθετε -6- ιατρικές συνταγές, δύο εκ των οποίων είχαν χορηγηθεί στον ίδιο. Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
