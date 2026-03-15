Βροχερό το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα 15/3 – Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

Βροχερό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού την Δευτέρα 15/3 σύμφωνα με την πρόγνωση από την ΕΜΥ.

Συγκεκριμένα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή καθώς θα φτάσει στα βόρεια τους 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Δευτέρα 15/3

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι – απόγευμα είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους αρχικά στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος. Βαθμιαία θα αναπτυθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς τις μεσημβρινες και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αρχικά στην Κρήτη και από το απόγευμα στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στην ανατολική Κρήτη ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοποννήσο και την Κρήτη κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 16, στΙς υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και το βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

