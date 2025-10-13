Βριλήσσια: 45χρονος με τσεκούρι προκαλεί ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο (βίντεο)

Τρόμο προκάλεσε στους κατοίκους των Βριλησσίων ένας 45χρονος άνδρας που κραδαίνοντας τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο άνδρας βγήκε στον δρόμο κρατώντας το τσεκούρι και έσπασε τα τζάμια ενός ΙΧ, ενώ προκάλεσε φθορές σε παρακείμενα σπίτια. Στο δελτίο ειδήσεων προβλήθηκαν πλάνα που δείχνουν τον άνδρα να χτυπάει το σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Κολοκοτρώνη το πρωί της Δευτέρας.

Οι κάτοικοι, έντρομοι από το περιστατικό, ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ και τον δήμο. Ο 45χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών.