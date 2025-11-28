Βούλιαξε η Αττική: Πάνω από 50mm βροχής έπεσαν σε λίγες ώρες, πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (χάρτης)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες χτύπησαν με μανία την Αττική τις τελευταίες ώρες προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρία έφτασε στην Αθήνα αργά το βράδυ της Πέμπτης (27/11), ενώ ένα δεύτερο ακόμη πιο σφοδρό ακολούθησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11) προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε δρόμους που μετατράπηκαν σε λίμνες και ποτάμια.

Κατά τις έξι το πρωί και έπειτα καταγράφηκε χαλαζόπτωση σε αρκετά σημεία, ενώ κάθε λίγα δευτερόλεπτα «έπεφτε» κεραυνός και ηχούσαν βροντές. Στο χάρτη του meteo σημειώνονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που έπεσαν στο λεκανοπέδιο έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται στον χάρτη, το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο ύψος φτάνει τα 52 χιλιοστά. Η χωρική κατανομή δείχνει ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στα κεντρικά και νότια τμήματα της Αττικής και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής παρατηρήθηκαν σε Φάληρο, Άλιμο και Κηφισιά.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν έως και 40 χιλιοστά βροχής, ενώ σε περιοχές όπως Ζωγράφου και Γουδί τα ύψη υετού ξεπέρασαν τα 38–39 mm. «Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Αθήνα πλημμύρισε με 40 χιλιοστά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι σε αστικό περιβάλλον τέτοιες ποσότητες αρκούν για να δημιουργήσουν σοβαρές συσσωρεύσεις υδάτων και καθυστερήσεις.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε ότι οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου στην Αττική κατέγραψαν πάνω από 50 mm βροχής. Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για το μέλλον, σε περίπτωση που καταγραφούν ποσότητες 150 ή 200 mm μέσα σε λίγες ώρες.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα