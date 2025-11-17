Βορίζια: Η φωτογραφία ντοκουμέντο που έφερε τη διαφωνία για τον 23χρονο

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια φωτογραφία ντοκουμέντο από την παρουσία του 23χρονου στα Βορίζια σε γάμο την ώρα της τοποθέτησης της βόμβας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr πρόκειται για φωτογραφίες που προσκόμισε ο 23χρονος κατηγορούμενος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια.

Όπως είχε καταθέσει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συγγενείς του, εκείνη την ώρα ο 23χρονος βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε γάμο.

Οι δικηγόροι του, Απόστολος Λύτρας αλλά και Θεονύμφη Μπέρκη, συνέλλεξαν όλα τα στοιχεία (φωτογραφίες και βίντεο) για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενα του 23χρονου.

Τρεις ώρες μετά, τελικά αποφασίστηκε ο 23χρονος να αφεθεί ελεύθερος με εντολή για κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι το δικαστικό συμβούλιο.