Βορίζια: 17 σφαίρες δέχτηκε το μοιραίο 4Χ4 του Φανούρη Καργάκη – Το “ξεσκόνιζαν” σχεδόν 9 ώρες

Σαρωτικός ήταν ο έλεγχος που πραγματοποίησε το Τμήμα Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων του κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο 4Χ4 όχημα του Φανούρη Καργάκη, με την διαδικασία να διαρκεί σχεδόν 9 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 39χρονος, πατέρας πέντε παιδιών από τα Βορίζια, ξεψύχησε μέσα στο όχημα που δέχτηκε πυρά διαφορετικών τύπων όπλων, ενώ παράλληλα, άφησε την τελευταία της πνοή και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, είχε υποβληθεί αίτημα εξερεύνησης του οχήματος από τις δύο οικογένειες, παρόντων των διορισμένων τεχνικών συμβούλων τους, κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη). Η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου είχε εκδώσει διάταξη, με την οποία διέτασσε τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης του μοιραίου οχήματος από κλιμάκιο της ΔΕΕ.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι στο Ηράκλειο ταξίδεψαν οι επικεφαλής του αρμόδιου Τμήματος, οι οποίοι έκαναν «φύλλο και φτερό» το όχημα, στη διάρκεια μίας πολύωρης και άκρως εξονυχιστικής εξερεύνησης. Δεν έμεινε τίποτα χωρίς να εξεταστεί. Μάλιστα, στην «αποσυναρμολόγηση» επίμαχων τμημάτων του 4χ4 συνέδραμε ντόπιος φανοποιός.

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε μετά τις 8 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα. Το πόρισμα των δύο αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, που θα διαβιβαστεί αρμοδίως, αναμένεται να είναι πολυσέλιδο. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι μόνο οι οπές εισόδου ανέρχονται, κατά πληροφορίες, σε 17, χωρίς να περιλαμβάνονται οι τρεις βολές από λειόκαννο κυνηγετικό που είχε δεχθεί το όχημα του 39χρονου.

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μέσα στην καμπίνα δεν βρέθηκαν κάλυκες, ενώ φέρεται να έχουν εντοπιστεί βολίδες ανάμεσα στην καμπίνα και την καρότσα. Το όχημα φέρεται να έχει βληθεί από μπροστά, αριστερά και πίσω. Υπάρχει βολή, από καλάσνικοφ, που φέρεται να διαπέρασε διαγώνια το 4χ4. Συγκεκριμένα, φέρεται να εισήλθε από τον πίσω αριστερό θόλο του φτερού, διέσχισε όλο το σασί διαγώνια, τρύπησε το ντεπόζιτο πετρελαίου και βγήκε από την εμπρόσθια αριστερή πόρτα.

Υπενθυμίζεται ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο φονικό δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.