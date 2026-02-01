Βόλος: Νεαροί πέταξαν και ποδοπάτησαν προϊόντα «Βιολάντα» σε σούπερ μάρκετ (Βίντεο)

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το Σάββατο (31.01) σε σούπερ μάρκετ του Βόλου, όταν ομάδα ανδρών, ντυμένων στα μαύρα, εισέβαλε στον χώρο, πέταξε τρικάκια και άρχισε να ποδοπατά προϊόντα της εταιρείας «Βιολάντα».

Η ενέργεια έρχεται λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στη «Βιολάντα», που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, και σύμφωνα με τους δράστες στόχος τους ήταν να ασκήσουν πίεση για την απόδοση ευθυνών για τη φονική έκρηξη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το προφίλ «Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου Ενάντια στην Καύση των Σκουπιδιών» καταγράφονται οι άνδρες να εισέρχονται στο σούπερ μάρκετ, να φωνάζουν συνθήματα και να πετούν τρικάκια. Στη συνέχεια προσεγγίζουν τα ράφια με τα προϊόντα της «Βιολάντα», τα ρίχνουν στο πάτωμα και τα πατούν με μανία.

Οι δράστες αποχώρησαν λίγη ώρα αργότερα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από δυνάμεις της Αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει προσαγωγή ή σύλληψη.

Νωρίτερα το μεσημέρι είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον Άγιο Νικόλαο και πορεία στην οδό Ερμού, μετά από κάλεσμα της «Συνέλευσης για την κοινωνική και ταξική ανασυγκρότηση».