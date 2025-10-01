Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στη φυλακή για έναν μήνα η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Ο λόγος που πάρθηκε αυτή η απόφαση

Βοιωτία: Στη φυλακή για έναν μήνα η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη
DEBATER NEWSROOM

Στη φυλακή για έναν μήνα θα μεταφερθεί η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη στη Βοιωτία.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο της Θήβας πήρε αυτή την απόφαση καθώς η 62χρονη κατηγορείται για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε ότι τρέχει η διαδικασία της προανάκρισης προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο και η απάτη εναντίον του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ