Βοιωτία: Στη φυλακή για έναν μήνα η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Στη φυλακή για έναν μήνα θα μεταφερθεί η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη στη Βοιωτία.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο της Θήβας πήρε αυτή την απόφαση καθώς η 62χρονη κατηγορείται για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε ότι τρέχει η διαδικασία της προανάκρισης προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο και η απάτη εναντίον του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.