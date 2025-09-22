Βοιωτία: Νεότερα στοιχεία για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο – Ο συνεργός και η “δανεική” μητέρα

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε χωριό της Βοιωτίας, όπου μια 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τόσο τη σύνταξη όσο και το επίδομα αναπηρίας της.

Το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, οδηγώντας τις Αρχές να ξεκινήσουν έρευνες.

Η 62χρονη δεν δίστασε να θάψει την ίδια τη μητέρα σε ένα στάβλο δίπλα στο σπίτι της με την βοήθεια ενός αλλοδαπού.

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2023 απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Εγώ αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και έτσι απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι», ισχυρίστηκε η 62χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μετά από την καταγγελία που έγινε στον Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία είχαν καιρό να δουν την ηλικιωμένη, άρχισε να αποκαλύπτεται η φρικιαστική υπόθεση.

Πριν από μερικές μέρες, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της 62χρονης. Η ίδια τους είπε ότι η μητέρα της λείπει και να ξαναπάνε.

Οι αστυνομικοί πήγαν και την επόμενη μέρα και τότε η 62χρονη γυναίκα τους εμφάνισε ως μητέρα της μια ηλικιωμένη. Όπως αποδείχθηκε, ήταν μια γειτόνισσα, η οποία μάλιστα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα άνοια. Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν την ηλικιωμένη γυναίκα πώς την λένε, εκείνη είπε το πραγματικό όνομα της…

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η 62χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια από έναν γείτονα της, λέγοντάς του ότι ήθελε να πάρει την ηλικιωμένη θεία του στο σπίτι της για να την παρουσιάσει ως μητέρα της.

Όπως του είπε, ένα κλιμάκιο θα πήγαινε σπίτι της για έλεγχο και αν η ηλικιωμένη μητέρα της δεν ήταν εκεί τότε θα ζητούσαν πίσω τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα.

Ως δικαιολογία για την απουσία της μητέρας της, ανέφερε πως βρισκόταν σε κάποιο ίδρυμα στην Κόρινθο. Φέρεται μάλιστα να είπε στον γείτονά της πως αν δεν τη βοηθήσει θα αυτοκτονήσει.

Η 62χρονη οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, κρατείται και σήμερα Δευτέρα αναμένεται να δώσει εξηγήσεις.

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια όπως ισχυρίζεται η 62χρονη κόρη της, ή επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Για τον λόγο αυτό θα γίνει στη σορό ιατροδικαστική εξέταση.

Επίσης, Η 62χρονη θα πρέπει επίσης να δώσει εξηγήσεις ποιος είναι ο άνδρας με το όνομα «Γιάννης» που σύμφωνα με πληροφορίες τη βοήθησε να θάψουν τη μητέρα της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή η 62χρονη δεν κατηγορείται για κακούργημα, ωστόσο ανάλογα με τις εξελίξεις, το κατηγορητήριο μπορεί να αλλάξει.