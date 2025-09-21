Βοιωτία: Πώς οι αρχές αποκάλυψαν την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε στον στάβλο

Στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, προκαλεί σοκ η υπόθεση μιας 62χρονης που κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, την έθαψε πρόχειρα δίπλα στο σπίτι της και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της σαν να ήταν ζωντανή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να απέκρυψε τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, να την έθαψε σε πρόχειρο τάφο δίπλα στο σπίτι της και να συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομά της. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της «εξαφάνισης» της μητέρας, με την οποία συγκατοικούσε.

Οι αρχές παραμένουν επιφυλακτικές για τον θάνατο της ηλικιωμένης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί βλέποντας τη μεθοδικότητα της 62χρονης και θέλουν να βεβαιωθούν ότι ο θάνατος της μητέρας της ήταν φυσιολογικός. Η 62χρονη ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της ήταν κατάκοιτη, με άνοια και πέθανε στα χέρια της, ωστόσο η μεθοδικότητά της εγείρει ερωτήματα.

Τι είπε στην ομολογία της

Στην ομολογία της, σύμφωνα με το MEGA η 62χρονη ανέφερε: «Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της. Προσέλαβα τον«Γ.»με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στον στάβλο. »

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 62χρονη

Στον απόηχο της φρικτής αποκάλυψης η γυναικά θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τον συνεργό που βοήθησε την γυναίκα να μεταφέρει την σορό της μητέρας της.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών, ενώ παραγγέλθηκε σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος της για παράβαση των άρθρων περί «μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού», «ψευδούς κατάθεσης», «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και «απάτης».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.