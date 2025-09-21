Βοιωτία: «Φρούριο» το σπίτι της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της – Τι είπε στην ομολογία της – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της 62χρονης από το χωριό Κλειδί στη Βοιωτία, η οποία είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα από το σπίτι της, εξαπατώντας όλο το χωριό και τους συγγενείς, υποστηρίζοντας ότι η 91χρονη ήταν ακόμη εν ζωή.

Η ηλικιωμένη είχε εξαφανιστεί για χρόνια και η κόρη της καθησύχαζε τους συγγενείς, λέγοντας ότι η μητέρα της βρισκόταν στο σπίτι και δεν έβγαινε. Το σπίτι τους είχε μετατραπεί σε «φρούριο», με μόνιμα σφραγισμένες τις πόρτες, ενώ κάθε φορά που κάποιος γείτονας περνούσε απ’ έξω, η 62χρονη παρίστανε ότι μιλά στη μητέρα της, φωνάζοντας «μαμά, έρχομαι, σταμάτα».

Η τελευταία φορά που οι γείτονες είδαν την ηλικιωμένη ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, όταν την εντόπισαν αποστεωμένη, βρώμικη και με σκισμένα ρούχα, τυλιγμένη σε ένα σεντόνι στο πάτωμα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης, δήλωσε: «Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί η ίδια ισχυριζόταν ότι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Προφασιζόταν ότι η μητέρα της δεν ήθελε επισκέψεις, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα».

Στην ομολογία της, σύμφωνα με το MEGA η 62χρονη ανέφερε: «Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της. Προσέλαβα τον«Γ.»με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος με βοήθησε να την θάψουμε στον στάβλο. ».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.