«Βιολάντα»: Σταματούν προσωρινά οι έρευνες στο εργοστάσιο υπό τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης – Σε δύο άξονες η έρευνα για το προπάνιο

Με τον φόβο μίας νέας ανάφλεξης, έχουν διακοπεί προσωρινά οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, η διαρροή προπανίου ήταν τόσο εκτεταμένη, που το αέριο διείσδυσε έως και 25 μέτρα κάτω από το έδαφος, καθιστώντας τον χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Η ελάχιστη ποσότητα προπανίου αρκεί για να προκληθεί έκρηξη, γι’ αυτό και οι εργασίες αναμένεται να επαναληφθούν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Πυροσβεστικά οχήματα συνεχίζουν να ρίχνουν νερό στο εργοστάσιο, προκειμένου να περιορίσουν τους καπνούς που αναδύονται από το κτίριο, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της επιχείρησης, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

Σε δύο άξονες η έρευνα

Πρώτον, το τεχνικό σκέλος, που αφορά στη διάτρηση των σωληνώσεων και στις αιτίες που προκάλεσαν τη μακροχρόνια και εκτεταμένη διαρροή προπανίου, η οποία κατέληξε στην τραγική έκρηξη.

Δεύτερον, τη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράλειψη ή λάθος και να αποδοθούν ευθύνες όπου και όποτε εντοπιστούν.

24ωρη απεργία στα Τρίκαλα την Τρίτη

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου έχει κηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι για μεγάλο διάστημα αισθάνονταν έντονη μυρωδιά αερίου, χωρίς όμως να εισακουστούν, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο. Σύμφωνα με τον Γ.Γ. του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργο Λιατίφη, η οσμή προπανίου ήταν έντονη σε διάφορους χώρους, ακόμη και στις τουαλέτες, όπου οι εργαζόμενοι έφταναν να καλύπτουν τη μύτη τους για να εισέλθουν.

Οι κατηγορίες κατά των υπευθύνων

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Σπύρο Δημητρίου, η ποινική μεταχείριση των υπευθύνων του εργοστασίου θα κριθεί από το κατά πόσο είχαν προβλέψει τον κίνδυνο. Η δίωξη αναμένεται να είναι κακουργηματική, με ενδεχόμενο δόλο, εάν αποδειχθεί ότι οι υπεύθυνοι αγνόησαν την προειδοποιητική οσμή και τον κίνδυνο.

Ο πρώην διευθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, Μιχάλης Αυγουλέας, επανέλαβε ότι το προπάνιο, όταν διαφεύγει, είναι άοσμο και μπορεί να διεισδύσει από οποιοδήποτε σημείο, ενώ ο καθηγητής αναλυτικής χημείας Νίκος Θωμαΐδης σημείωσε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαρροή δεν γινόταν αντιληπτή, καθώς οι σωληνώσεις βρίσκονταν υπόγεια. Όταν, όμως, έγινε αντιληπτή η οσμή, σημαίνει ότι το έδαφος είχε ήδη υπερκορεστεί.

Το προπάνιο βρήκε διαφυγή και συσσωρεύτηκε στο δάπεδο του υπογείου. Πρόκειται για εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο, όπου ακόμη και η ελάχιστη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες έχουν προσωρινά διακοπεί, μέχρι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας.