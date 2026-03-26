Βίντεο AI αναβιώνει την πτήση της Ολυμπιακής το 1978 πάνω από την Αθήνα

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το οποίο μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) αναπαριστά τη στιγμή που αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας κοντεύει να συντριβεί στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα πρόκειται για πραγματικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε πριν μισό αιώνα.

Στις 09 Αυγούστου 1978, η πτήση 411 της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ήταν η πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού στην Αθήνα με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, η οποία εκτελούνταν από ένα Boeing 747-200, παραλίγο να πέσει στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι κανένας από τους 418 επιβάτες του αεροσκάφους δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο κινητήρας αριθμός τρία υπέστη έκρηξη, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να χάσει την ώθηση και να πετάξει σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος. Στο βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφεται η ηρωική προσπάθεια του πιλότου, ο οποίος κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια.

Η Boeing ανέφερε ότι κατά την απογείωση σημειώθηκε «σβήσιμο του κινητήρα», ενώ οι ελληνικές εφημερίδες ανέφεραν ότι υπήρξε έκρηξη. Σύμφωνα με την ανάλυση του καταγραφέα δεδομένων πτήσης, η Boeing διαπίστωσε ότι εννέα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, το πλήρωμα είχε απενεργοποιήσει τις αντλίες έγχυσης νερού, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της ώθησης. Η απενεργοποίηση των αντλιών κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης περιόρισε την ικανότητα του αεροσκάφους να αναρριχηθεί. Ωστόσο, η Boeing ανέφερε ότι η ώθηση αυξήθηκε χειροκίνητα 325 δευτερόλεπτα αργότερα και το αεροπλάνο συνέχισε την πτήση του κανονικά.

Ενώ οι προσομοιώσεις πτήσης από την Boeing προέβλεπαν την πτώση του αεροσκάφους, ο κυβερνήτης Σήφης Μιγάδης κατάφερε να το κρατήσει στον αέρα, πετώντας σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος και κάτω από την ελάχιστη ταχύτητα. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του στην αεροδυναμική, διατήρησε το αεροσκάφος σταθερό σε οριζόντια θέση, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε να κάνει ελιγμούς ή να στρίψει. Οι επιβάτες, κυρίως Αμερικανοί τουρίστες, πίστευαν ότι ο πιλότος το έκανε σκόπιμα για να τους δείξει τα Νότια Προάστια, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να βγάζουν φωτογραφίες.

Από την άλλη πλευρά, έκπληκτοι οι κάτοικοι των Νοτίων Προαστίων έβλεπαν να ίπταται από πάνω τους ένα θηριώδες αεροσκάφος και να σπάει τις κεραίες των τηλεοράσεων από τις ταράτσες τους. Έπειτα πέρασαν ξυστά από τον πύργο της Interamerican, με μία αεροσυνοδό να δηλώνει ότι μπορούσε να δει τους υπαλλήλους να εργάζονται στα γραφεία τους. Στη συνέχεια ακολούθησε το φουγάρο της ΔΕΗ στο Κερατσίνι και τέλος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, το Όρος Αιγάλεω.

Ο κυβερνήτης Μιγάδης, «θεωρώντας τους εαυτούς τους νεκρούς» και προσπαθώντας να έχει όλο λιγότερα θύματα γινόταν στο έδαφος, προσπαθούσε να προσκρούσει το αεροσκάφος επί του ρους Αιγάλεω, «μήπως και σωθούν οι πίσω επιβάτες και τα Νότια Προάστια». Εάν έπεφτε, οι 150 τόνοι κηροζίνης στα μέσα του καλοκαιριού, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, με θερμοκρασία 32° C και με υγρασία 29,83 Hg θα προκαλούσαν πυρκαγιά, οι οποία προφανώς θα είχε αρνητικές συνέπειες.

Στις 2:05 μ.μ., ο κυβερνήτης Μιγάδης αντιμετώπισε το μεγαλύτερο εμπόδιο της πτήσης του, το όρος Αιγάλεω, το οποίο βρισκόταν στα 469 μέτρα. Η χαμηλή ταχύτητα και το ελάχιστο ύψος του αεροσκάφους δεν του άφηναν περιθώρια για κανονική στροφή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία. Ωστόσο, ένας ελαφρύς αντίθετος άνεμος βοήθησε το αεροσκάφος να κερδίσει λίγο ύψος, επιτρέποντας στον Μιγάδη να εκτελέσει μια σταδιακή στροφή και να αποφύγει τη σύγκρουση με το βουνό.

Αφού πέταξε πάνω από τη θάλασσα για να ρίξει καύσιμα, το αεροσκάφος επέστρεψε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού με ασφάλεια. Εκεί, τον περίμεναν οι δύο κόρες του, οι οποίες ειδοποιήθηκαν από έναν ξάδερφό τους, που είχε δει το αεροσκάφος να πετά κοντά στο γήπεδο του Πανιωνίου. Αργότερα, ο Μιγάδης συνέχισε την πτήση του με άλλο αεροπλάνο.

Ο Κυβερνήτης της πτήσης ονομαζόταν Σήφης Μιγάδης, γεννημένος το 1923, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είχε 32 χρόνια εμπειρίας στο ενεργητικό του και συμμετείχε ως εθελοντής στη Μάχη της Κρήτης, λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις μάχες στην περιοχή του Ηρακλείου. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην αντιστασιακή ομάδα Force 133 και τον Ιούνιο του 1943, φοβούμενος ότι η δράση του είχε αποκαλυφθεί, φυγαδεύτηκε μαζί με άλλους, για την Αίγυπτο.

Εκεί κατατάχθηκε στην Βασιλική Πολεμική Αεροπορία, όπου υπηρέτησε ως Έφεδρος Σμηνίας Χειριστής, μέχρι τις 6 Αυγούστου 1948. Ως πιλότος σε πολιτικά αεροσκάφη ανέλαβε αρχικά στην ΤΑΕ το 1948 και παρέμεινε στην Ολυμπιακή Αεροπορία μέχρι την συνταξιοδότησή του το 1981. Συγκυβερνήτης στο αεροπλάνο ήταν ο επίσης πολύπειρος -και προσωπικός φίλος του Μιγάδη- Κώστας Φικάρδος.

Το Boeing 747, γνωστό και ως «τζάμπο τζετ», ήταν ένα αεροσκάφος κύρους τη δεκαετία του 1970 και αγοράστηκε από πολλές αεροπορικές εταιρείες ως η ναυαρχίδα του στόλου των εν λόγω εταιρειών. Η Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν ο εθνικός αερομεταφορέας της Ελλάδας και είχε αγοράσει κι αυτή μερικά 747∙ μεγάλη χωρητικότητα επιβατών σήμαινε χαμηλότερο κόστος ανά θέση για τις αεροπορικές εταιρείες που το λειτουργούσαν