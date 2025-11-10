Βέροια: Ελεύθερος ο 21χρονος για τον τραυματισμό του 45χρονου ληστή στον Αλιάκμονα

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος που αντιμετώπισε 45χρονο ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια. Ο 45χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, και διώκεται για ληστεία και παράνομη οπλοφορία, ενώ ο 21χρονος που είχε συλληφθεί, απολογήθηκε σήμερα και αφέθηκε ελεύθερος.

Ως προς την ακολουθία των γεγονότων βάσει όσων έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο όπου βρίσκονταν ο 21χρονος και μία 20χρονη. Κρατώντας την καραμπίνα πυροβόλησε εναντίον τού οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε, ενώ φαίνεται πως η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 21χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι ο οπλοφόρος τού ζήτησε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του για να πάνε κάνουν ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Τη στιγμή που ο νεαρός μπήκε στο αυτοκίνητο του 45χρονου κατάφερε να του αποσπάσει την καραμπίνα.

Σύμφωνα με τον νεαρό, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία το όπλο εκπυρσοκρότησε, ενώ, ο ίδιος, κατά τα λεγόμενά του, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον άντρα περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν από την 20χρονη.