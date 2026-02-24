Βελούχι: Αυτός είναι ο ορειβάτης που βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα – Ενδείξεις ότι δεν πέθανε ακαριαία

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι, ο οποίο αγνοούνταν από το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, με την σορό του να εντοπίζεται το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας σε χαράδρα και να αναγνωρίζεται από τον γιο του.

Ο 74χρονος ήταν ορειβάτης με πολυετή εμπειρία σε ορεινές διαδρομές τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων, καθώς και πρόεδρος στον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιώς. Λόγω των ηγετικών του ικανοτήτων φίλοι και συναθλητές του τον αποκαλούσαν «καπετάνιο».

Σε ανάρτησή του, ο έμπειρος ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης ανέφερε για την ανεύρεση της σορού του:

“Η σορός βρέθηκε σε χιονισμένο πεδίο, περίπου στα 2.000 μ. υψόμετρο, στην βόρεια πλευρά του Βελούχιου (Όρος Τυμφρηστός), σε πτώση από μεγάλο λούκι με κατεύθυνση βόρεια προς το Μεσοβούνι Ρέμα. Κατά την εκτίμησή μου, βάσει των στοιχείων που ήταν ορατά κατά την άφιξή, τη θέση του σώματος και τα ίχνη αίματος, φαίνεται ότι ο άνθρωπος ζούσε στο σημείο αυτό και ύστερα εξέπνευσε. Δεν γνωρίζω εάν ο θάνατος επήλθε από αιμορραγία λόγω πτώσης ή από το κρύο, αυτό θα το καθορίσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία“.

Υπενθυμίζεται ότι, η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (23/2) μετά από πολύωρη επιχείρηση. Στην συνέχεια, παραδόθηκε από τους πυροσβέστες σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για την μεταφορά σε νοσοκομείο και από εκεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στο σώμα του 74χρονου εντοπίζονται κάποιες εξωτερικές εκδορές και κακώσεις, ωστόσο ο ιατροδικαστής θα διαπιστώσει αν ο θάνατος προήλθε από πτώση ή συνδυαστικά από κάποιο παθολογική αίτιο.

Μετά την γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του, φίλοι και γνωστοί του “πλημμύρισαν” τα social media με συγκινητικές αναρτήσεις.

«Δυστυχώς ο φίλος Τάσος για πολλούς από εμάς ως “ο Καπετάνιος” πρόεδρος και αρχηγός του Φ.Ο.Π. – Φυσιολατρικός Όμιλος Πειραιώς βρέθηκε πριν από λίγο σε δύσβατο σημείο. Καλή σου ανάβαση Τάσο, εκεί στα πολύ ψηλά. Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του και στους φίλους του Φ.Ο.Π… καλή δύναμη» γράφει στο Facebook ένας φίλος του.

Άλλος χρήστης αναφέρει σύμφωνα με το lamiareport: «Σήμερα αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που δεν ανέβαινε απλώς στα βουνά, αλλά ανήκε σε αυτά. Έναν άνθρωπο για τον οποίο η κορυφή δεν ήταν ένας προορισμός, αλλά το σπίτι του. Είχε το βουνό στην ψυχή του, και η ψυχή του ήταν μεγάλη σαν τις Άλπεις, άγρια σαν τις ελληνικές ραχοκοκαλιές και φωτεινή σαν τα χιόνια στα 2.313 μέτρα. Πριν λίγες μέρες, η καταιγίδα τον τύλιξε, αλλά εκείνος δεν χάθηκε. Απλά έμεινε εκεί που ανήκε. Στις αγκαλιές του βουνού, στις κορυφές που τόσο αγάπησε. Και αν το σώμα του αναπαύεται στα 200 μέτρα βάθος μιας παγωμένης ρεματιάς, το πνεύμα του είναι ήδη ελεύθερο στις κορυφογραμμές. Καλό ταξίδι, σύντροφε Τάσο Αναστασιάδη. Ας είναι ελαφρύ το χιόνι που σε σκεπάζει και αιώνια η ανάμνηση των επόμενων βημάτων σου στις κορυφές».

Η μαρτυρία ορειβάτη που τον συνάντησε στο Βελούχι

Ραγίζει καρδιές η μαρτυρία ορειβάτη που συνάντησε την 17μελή ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιώς και τον Τάσο Αναστασιάδη ενώ ανέβαιναν στο Βελούχι. Στην περιγραφή του στην ιστοσελίδα pezoporontas.com αναφέρει:

«Η μέρα ξεκίνησε με την ησυχία που μόνο το βουνό ξέρει να προσφέρει. Κατηφόριζα από την Ψιλή Κορυφή με κατεύθυνση το καταφύγιο, νιώθοντας ακόμα την ικανοποίηση της ανάβασης. Εκεί, στο μονοπάτι, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν. Εκείνος ανέβαινε με την ομάδα του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, γεμάτος διάθεση για την ολοκλήρωση της ανάβασης στην κορυφή. Σταθήκαμε για λίγο, όπως κάνουν πάντα οι ορειβάτες. Με ρώτησε πώς είναι τα πράγματα ψηλά, τι καιρό κάνει, αν το πεδίο είναι καθαρό.

Ανταλλάξαμε ένα “γεια” και ένα χαμόγελο, από εκείνα που δίνουν κουράγιο για τα επόμενα μέτρα, και τραβήξαμε ο καθένας τον δρόμο του. Φτάνοντας στο καταφύγιο, γύρισα το βλέμμα μου πίσω. Τους έβλεπα να ανηφορίζουν σταθερά, φτάνοντας μέχρι την πρώτη κορυφή — την τελευταία ορατή από το σημείο εκείνο, αφού η μεγάλη κορυφή του Βελουχίου παραμένει κρυμμένη, σαν να φυλάει τα μυστικά της.

Και τότε, όλα άλλαξαν.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το βουνό έδειξε το σκληρό του πρόσωπο. Ο καιρός “έκλεισε” απότομα, μια λευκή κουρτίνα σκέπασε τα πάντα και η ορατότητα χάθηκε στο μηδέν. Η διαδρομή μέχρι τα αυτοκίνητά μας μετατράπηκε σε μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Μέχρι να φτάσουμε, το χιόνι μας είχε καλύψει ολοκληρωτικά, μετατρέποντας το τοπίο σε έναν παγωμένο άγνωστο κόσμο.

Πού να ήξερα πως εκείνο το σύντομο “γεια” στο μονοπάτι δεν ήταν απλώς ένας χαιρετισμός, αλλά ένας αποχαιρετισμός».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 76χρονος αν και έμπειρος σε ορεινά μονοπάτια και στη φύση, λίγο μετά το μέσον της διαδρομής προς την Ψηλή Κορυφή ενημέρωσε ότι δεν αισθανόταν καλά και δε θα συνέχιζε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δώσανε ραντεβού σε εκείνο στο σημείο ώστε να επανενωθούν στην κάθοδο προς το Χιονοδρομικό. Όταν όμως τα υπόλοιπα μέλη επέστρεψαν από την κορυφή, ο 76χρονος δεν ήταν εκεί και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα.

Από εκείνη τη στιγμή, τρεις Ορειβατικές Ομάδες από 1η, 7η και 8η ΕΜΑΚ άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή μαζί με drones από την Πυροσβεστική και εθελοντών, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν πολύπειροι εθελοντές Διασωστικών Ομάδων από Ευρυτανία, Αττική και Αχαΐα, καθώς και του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.

Από το πρωί της Κυριακής στη μάχη ρίχθηκαν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, ωστόσο μόλις το πρωί της Καθαράς Δευτέρας ο καιρός «άνοιξε» και με το φως του ήλιου μπόρεσαν να εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και την Κυριακή οι επιχειρήσεις διακόπηκαν προσωρινά, καθώς η πυκνή ομίχλη και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν ασφαλή συνέχιση των ερευνών, αναγκάζοντας τα συνεργεία να επιστρέψουν στο χιονοδρομικό κέντρο.